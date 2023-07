Bolsonaro tenta barrar pedido da PGR sobre redes sociais no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro requereu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que barre a tentativa do subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos de obter uma lista de seguidores nas redes sociais, no bojo do inquérito em que é alvo por suposta incitação com os atos golpistas de 8 de janeiro.

Os advogados de Bolsonaro classificam a solicitação do procurador como "mal disfarçada forma de monitoramento político de apoiadores" e "patrulhamento ideológico".

A petição é assinada pelos advogados Paulo Amador da Cunha Bueno, Daniel Bettamio Tesser e Fábio Wajngarten. O documento foi protocolado no STF horas depois de Carlos Frederico Santos divulgar uma nota sobre o pedido que fez ao STF na segunda-feira.

Ele pede que a Corte ordene às plataformas usadas pelo ex-presidente que encaminhem informações sobre as postagens.

A PGR também pediu lista completa com os nomes e dados de identificação dos seguidores de Bolsonaro. Quer que as plataformas ainda indiquem os números de visualizações, curtidas, compartilhamentos, repostagens e comentários de cada publicação feita pelo ex-presidente sobre temas como eleições, urnas eletrônicas, Tribunal Superior Eleitoral (TSE), STF e Forças Armadas.