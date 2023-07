Ciro Gomes lança newsletter com assinatura anual de R$ 200

440

Newsletter terá publicações semanais todo domingo (foto: Redes Sociais/Reprodução)

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), que estava um pouco “sumido” do debate público nacional, anunciou o lançamento da sua newsletter “O Brasil Desvendado”, nesta segunda-feira (10/7). A publicação será semanal, sempre aos domingos, e terá acesso exclusivo para assinantes, no valor anual de R$ 200 e mensal de R$ 20.