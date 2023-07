Haddad sobre foto com Tarcísio: 'Nem passa pela minha cabeça o Bolsonaro'

440

Haddad articulou o apoio de Tarcísio a PEC da reforma tributária (foto: Diogo Zacarias/Ministério da Fazenda) O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), destacou em entrevista à jornalista Natuza Nery, no podcast 'O Assunto', que sua boa relação com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teve início ainda durante a campanha eleitoral. Para o petista o Brasil precisa de "política com P maiúsculo".









"Ao vê-lo mais confortável e recuando diante de uma premissa nossa de centralizar a arrecadação, eu falei: 'Pô, vamos descer e dar a boa notícia para o país'", disse Haddad.





"Então, imagina se eu estava preocupado com o Bolsonaro? Pra mim o Bolsonaro é uma pessoa preocupante pelo que ele faz e pelo que ele representa. Eu jamais me preocupei em preocupá-lo. Na verdade o país que deve estar preocupado com ele, não eu em saber o que ele vai achar de uma foto ao lado do governador de São Paulo", emendou o ministro da Fazenda.





Apesar dos problemas com Bolsonaro na última semana, Tarcísio minimizou o episódio e afirmou que sempre será "leal" ao ex-presidente. "Os pontos sobre reforma eu tinha colocado antes para ele e tá tudo bem. Sempre serei grato ao presidente. Se eu estou aqui, eu devo a ele", disse.