Gilmar Mendes desarquiva investigação sobre gestão Bolsonaro na pandemia

Gilmar considerou que o arquivamento do inquérito foi irregular (foto: Carolina Antunes/PR - 16/09/2020)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, anulou uma decisão da Justiça Federal em Brasília que arquivou uma investigação contra membros do governo Bolsonaro durante a gestão da pandemia de COVID-19, incluindo o ex-presidente. O caso ainda corre sob sigilo.









Gilmar considera que o arquivamento foi irregular porque os fatos envolviam o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello (PL-RJ), que agora é deputado federal e tem foro privilegiado no STF. As investigações começaram a partir do relatório feito pela CPI da Covid no Senado, que investigou a conduta do governo durante a emergência sanitária.





A procuradora da República Marcia Brandão Zollinger pediu o arquivamento parcial do caso devido ao entendimento de que não havia elementos contra os denunciados sem foro. O pedido foi acolhido pela justiça, mas agora Gilmar determinou uma reavaliação de todo o caso e ex-autoridades envolvidas