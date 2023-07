'Essa raça': Carlos Bolsonaro ataca presidente do próprio partido

440

O vereador Carlos Bolsonaro atacou o deputado Marcos Pereira no Twitter (foto: Caio César/CMRJ)

O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, usou sua conta no Twitter para atacar o presidente do Republicanos, o deputado Marcos Pereira (SP), neste sábado (8/7). Em entrevista recente ao jornal O Globo, o deputado afirmou que Jair Bolsonaro está isolado politicamente “pelo seu próprio comportamento”.









Marcos Pereira se referia à aprovação da Reforma Tributária, motivo de atrito de Bolsonaro com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que apoiava o texto. “Os episódios de hoje (quinta-feira) não isolam Bolsonaro, porque ele já se isolou e vem se isolando pelo seu próprio comportamento. Entregou a eleição para o Lula por causa do comportamento dele”, disse o deputado.





Em resposta à declaração do presidente do partido, Carlos Bolsonaro publicou em seu perfil: "Essa raça aumentou a bancada e o poder devido às palavras e ações do presidente Jair Bolsonaro e hoje falam assim. Será por quê? Acho que é porque creem no que pregam!". Confira a postagem do vereador:

Essa raça aumentou a bancada e o poder devido às palavras e ações do Presidente Jair Bolsonaro e hoje falam assim. Será por quê? Acho que é porque creem no que pregam! pic.twitter.com/5WYA8xIFC9 %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 8, 2023