Bolsonaro a apoiadores no Distrito Federal: 'Ninguém aqui gosta de mim'

Bolsonaro foi filmado, neste sábado (8/7), passeando por Taguatinga e tirando foto com admiradores (foto: Reprodução/Redes Sociais) O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) foi filmado, neste sábado (8/7), passeando por Taguatinga (DF) e tirando foto com admiradores.

A assessoria de comunicação do ex-chefe do Executivo informou, pelas redes sociais, que a visita foi para renovar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de Bolsonaro. No local, ao ser cercado por apoiadores, ele disse não ser alvo de afetos.