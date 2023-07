Reforma Tributária: Haddad é elogiado, e Bolsonaro é criticado na internet

A aprovação em segundo turno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/19 pela Câmara dos Deputados na madrugada desta sexta-feira (7/7) foi citada cerca de 5,3 milhões de vezes no Twitter, Facebook e Instagram. O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), foi o que teve mais citações positivas. Já o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi o mais criticado.

O estudo, realizado pela Quaest Pesquisa, apontou quais foram as citações favoráveis ou contrárias a cinco políticos envolvidos mais diretamente com a tramitação da reforma. Entre os comentários do tema que citavam Haddad, 78% foram elogiosos contra 22% negativos.