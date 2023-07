Janones agradece Tarcísio em aprovação da reforma tributária

440

O deputado federal André Janones (Avante-MG) agradeceu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por ter se posicionado favorável à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/19, que trata da reforma tributária votada nesta quinta-feira (6/7).





Republicanos votou em peso conosco , e o PL garantiu mais 20 votos favoráveis! O meu muito obrigado ao companheiro Tarcísio, que foi essencial pra isso! pic.twitter.com/Cth8bz7qlT %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) July 7, 2023 "Republicanos votou em peso conosco, e o PL garantiu mais 20 votos favoráveis! O meu 'muito obrigado' ao companheiro Tarcísio, que foi essencial para isso!", escreveu o parlamentar mineiro.









Na manhã desta quinta, Tarcísio afirmou que as lideranças do partido estão "convictas com aquilo que a reforma está trazendo, com a simplificação que vai proporcionar o crescimento de empresas à geração de empregos. Vamos para frente que o Brasil vai ganhar".

O governador paulista também se encontrou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), para defender a PEC. Tal encontro enfureceu integrantes do PL, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem Tarcísio foi ministro da Infraestrutura.