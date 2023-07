Após reunião do PL, Bolsonaro procura Tarcísio: 'Sabe que errou'

440

Na última quinta-feira, o governador de São Paulo, Tarcisio de Freitas precisou sair escoltado de uma reunião com a bancada do Partido Liberal sobre a reforma tributária (foto: José Cruz/Agência Brasil) O episódio de hostilidade vivido por Tarcísio de Freitas (Republicanos) em reunião do PL liderada por Jair Bolsonaro na quinta-feira (6/7) causou preocupação no ex-presidente, que procurou o governador de São Paulo para não deixar nenhuma rusga entre eles. As informações são da jornalista Andréia Sadi, da GloboNews.





Na reunião, Tarcísio defendia a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados e foi interrompido diversas vezes com comentários agressivos dos presentes. "Todo mundo aqui sabe que o Tarcísio não entende de política", disse uma pessoa.

Bolsonaro também interrompeu o governador e disse que "se o PL estiver unido, não aprova nada", além de chegar a ressaltar que Tarcísio e outras pessoas presentes ali foram eleitos com o apoio dele - em uma sugestão de que o político devia alguma fidelidade.









As fontes da jornalista afirmam que Bolsonaro não pediu desculpas, mas pediu que os dois seguissem e disse que o mal-estar "vai passar". Em resposta, Tarcísio deixou claro que a relação dos dois não foi abalada e que continua grato ao ex-presidente, mas lembrou que não é refém do ex-chefe do Executivo e que não terá uma postura radical.

Reforma aprovada com votos do PL

Apesar dos apelos de Jair Bolsonaro, que fez campanha contra a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados, parlamentares do PL votaram a favor da proposta. No primeiro turno de apreciação, 20 disseram ser a favor do texto , já no segundo, foram 18 que chancelaram o novo sistema de tributação brasileiro.