Carlos Bolsonaro em indireta a Tarcísio de Freitas: "Jogo de dividir"

Carlos Bolsonaro posta indireta para Tarcísio de Freitas, Governador de São Paulo, sobre reforma tributária (foto: Renan Olaz/CMRJ)

O jogo de dividir para conquistar sempre deu certo. Hoje, criaram uma arapuca para que de outro modo toda sua agenda continue acontecendo agora sob mais outro aspecto político. O mais estranho disso tudo é que isso me cheira a distanciamentos propositais vindos de dentro! %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) July 7, 2023

O texto-base foi aprovado em primeiro turno na Câmara dos Deputados, com 382 votos, contra 118. Entre os parlamentares do Republicanos, partido de Tarcísio e de Carlos, 39 votaram a favor da aprovação. Já no Partido Liberal, 20 apoiaram a aprovação da reforma tributária.









Republicanos votou em peso conosco , e o PL garantiu mais 20 votos favoráveis! O meu muito obrigado ao companheiro Tarcísio, que foi essencial pra isso! pic.twitter.com/Cth8bz7qlT %u2014 André Janones (@AndreJanonesAdv) July 7, 2023

Após a votação, o deputado federal André Janones (Avante-MG) publicou uma foto ao lado do governador de São Paulo, agradecendo o apoio. "Republicanos votou em peso conosco, e o PL garantiu mais 20 votos favoráveis! O meu muito obrigado ao companheiro Tarcísio, que foi essencial pra isso!", escreveu.

Após a votação da reforma tributária, que ocorreu na noite desta quinta-feira (6/7), o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, fez uma crítica nas redes sociais ao que chamou de "arapuca". Nos comentários da publicação, feita no Twitter, internautas interpretaram a mensagem como uma indireta ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). A postagem não cita o nome do político de São Paulo."O jogo de dividir para conquistar sempre deu certo. Hoje, criaram uma arapuca para que de outro modo toda sua agenda continue acontecendo agora sob mais outro aspecto político. O mais estranho disso tudo é que isso me cheira a distanciamentos propositais vindos de dentro!", escreveu o vereador do Rio de Janeiro.Tarcísio apoiou a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 45/19, que trata da reforma tributária. O governador chegou a se encontrar com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para defender a PEC, desagradando os integrantes do PL. A reunião também enfureceu Jair Bolsonaro, de quem ele foi ministro da Infraestrutura.