Moraes determina inquérito contra deputado Girão por incitação a 8/1

440

Investigação vai apurar se Girão incitou os atos golpistas em publicações nas redes sociais (foto: Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados ) O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito para investigar o deputado federal General Girão (PL-RN) por suposta incitação aos atos golpistas de 8 de janeiro.





A decisão do ministro é um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR), que citam os supostos crimes de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, Golpe de Estado e incitação ao crime por parte do parlamentar em publicações feitas nas redes sociais.









"Necessário apurar, portanto, todos os contornos eventualmente criminosos das condutas indicadas nos autos e se as postagens do requerido tiveram influência nos atos do dia 8 de janeiro de 2023, consubstanciando ou não o IÍ delito definido no Código Penal", disse o subprocurador-geral da República Carlos Frederico na manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal.