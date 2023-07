Bolsonaro sobre 8/1: 'Quem fez quebra-quebra não foi nosso pessoal'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em entrevista ao Programa Pânico, nesta segunda-feira (3/7), que não teve culpa nos ataques às sedes dos Três Poderes no 8 de janeiro e quem praticou o vandalismo não eram seus apoiadores. Ele cita afirmações do ministro da Defesa, José Múcio.

“Quem fez quebra-quebra não foi nosso pessoal. O próprio ministro da Defesa, José Múcio, falou que não houve uma figura central no 8 de janeiro e quem fez a baderna não foi aquele pessoal que estava acampado, palavras do ministro”, disse.

Perguntado sobre seu sumiço após a derrota nas eleições de 2022, ele diz que “o silêncio fala mais alto”. “Foi um choque para muita gente o resultado das eleições. O pessoal foi protestar de forma legítima e pacífica como sempre fizeram. Começaram a achar a porta dos quartéis para reclamar a falta de transparência e segurança”, afirma.





O ex-presidente ainda afirma que deu todas as condições para que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fizesse uma transição “tranquila”, e que orientava seus apoiadores a não partir para a violência.

Os atos antidemocráticos tiveram como consequência, além da prisão de vários envolvidos, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) no Congresso Nacional. Enquanto o núcleo Bolsonarista pressionou para a instalação do colegiado, eles amargam a minoria na composição e veem aliados do ex-presidente serem convocados para depor.