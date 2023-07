Jair Renan Bolsonaro diz que pandemia foi tempo de 'pegação'

440

Um vídeo em que Jair Renan Bolsonaro, o quarto filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, comemora a pandemia como uma época de 'pegação' gerou uma onda de reprovação nas redes sociais neste domingo (2/7). Muitos internautas consideraram suas palavras um desrespeito à memória das mais de 700 mil vítimas do COVID-19 no Brasil.

O comportamento de Jair Renan parece refletir a postura do pai, conhecido pela resistência às medidas de distanciamento social implementadas por governos estaduais e municipais para conter a propagação do vírus. De acordo com o relatório final da CPI da Covid, Jair Bolsonaro tem grande responsabilidade pela severidade da pandemia no país.

O vídeo, gravado para o Pro Cast em junho de 2022, veio à tona recentemente através de uma publicação de Vinicios Betiol, pesquisador que estuda as redes da extrema direita. Em uma das sequências, intitulada 'Renan fala sobre sua experiência no Tinder durante a pandemia - Transei muito e não peguei COVID', Jair Renan e três outros participantes festejam a pandemia como uma oportunidade para se relacionar com mulheres.

O Pro Cast é propriedade do Social Pro, um projeto que oferece coaching para jovens inseguros, prometendo ensinar-lhes como 'conquistar qualquer mulher, ser mais respeitado e dominar a arte da persuasão' por 12 parcelas de R$ 12,70 ou R$ 127 à vista.



Jair Renan disse em um podcast que período mais crítico da pandemia foi "bom para transar" (foto: EVARISTO SA / AFP)

Jair Bolsonaro, seja pilotando um jet ski, organizando motociatas, realizando churrascos ou provocando aglomerações, contribuiu para que parte da população descumprisse as medidas sanitárias, prolongando a pandemia e aumentando sua letalidade. No auge da crise, em abril de 2021, mais de 4 mil mortes eram registradas diariamente.

Mesmo assim, Jair Renan mencionou em outra parte da entrevista que o pai dele, famoso pelo comportamento negacionista, criticou suas declarações. Ele disse que preferiria morrer fazendo sexo do que tossindo, ao que Jair Bolsonaro respondeu: 'você pode falar qualquer coisa, só não fale sobre COVID, filho'.

A vida pessoal de Jair Renan já foi alvo de atenção pública anteriormente. Em março de 2019, o delegado Giniton Lages, responsável pelas investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco, revelou que a filha do policial militar reformado Ronnie Lessa, acusado de ser um dos autores do crime, namorou Jair Renan.

Bolsonaro e Lessa são vizinhos no condomínio Vivendas da Barra, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Bolsonaro, ao questionar o filho sobre o relacionamento com a filha de Lessa, recebeu a resposta de que Jair Renan não se lembrava por ter namorado 'metade do condomínio'.

Na época, o delegado declarou que isso não ligava a família ao crime - pelo qual Bolsonaro nunca foi investigado. O Estado brasileiro ainda não forneceu respostas sobre os mandantes da execução e seus motivos.