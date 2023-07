Depoimento de Mauro Cid na CPMI do 8/1 é adiado

440

Deputado Arthur Maia, presidente da CPMI do 8/1 anuncia que depoimento de Mauro Cid foi adiado (foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)



O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos de 8 de janeiro, deputado Arthur Maia (União-MA), comunicou que o depoimento do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), foi adiado para a próxima terça-feira (11/7). O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (03/7).

Segundo Maia, a intensa agenda da Câmara dos Deputados desta semana impede o funcionamento da CPMI concomitante ao plenário. A reunião deliberativa também foi adiada para 13 de julho.











Leia: Aliados de Bolsonaro são convocados para depor na CPMI do 8/1 A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu pela obrigatoriedade do comparecimento de Cid na CPMI, inicialmente marcado para amanhã (04/6), mas manteve o direito de o tenente-coronel de permanecer calado durante a oitiva.

Leia o comunicado

“Considerando a intensa agenda da Câmara dos Deputados desta semana, com sessões deliberativas a serem realizadas todos os dias, com a suspensão da atividade de suas comissões e com a apreciação de matérias relevantes, para além das sessões aguardadas no Senado Federal, na forma do art. 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, c/c art. 107, §2º, do Regimento Interno do Senado Federal (disposição análoga no art. 46, §1º, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados), que impede o funcionamento da CPMI concomitante ao plenário, decidiu-se pelo adiamento das reuniões desta Comissão Parlamentar Mista de Inquérito originalmente agendadas nesta semana.





Nesse sentido, informo que as reuniões previstas para esta semana (oitiva de Mauro Cid e reunião deliberativa) serão realizadas, respectivamente, na terça e na quinta-feira da semana seguinte, ou seja, nos dias 11 e 13 de julho, às 9 horas”.