Bolsonaro sobre 2026: 'Ainda não tem nome na oposição'

Bolsonaro concedeu entrevista coletiva em BH logo após tribunal formar maioria para condená-lo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Jair Bolsonaro (PL) reagiu à decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que o tornou inelegível até 2030, com críticas ao julgamento e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em entrevista coletiva em Belo Horizonte nesta sexta-feira (30/6), horas após a corte formar maioria pela perda dos direitos políticos do ex-presidente, ele disse que o tribunal jogou contra sua candidatura em 2022.









“Estamos no caminho de uma ditadura. Quer dizer, o caminho está bastante avançado na direção de uma ditadura. Eleições sem confronto não são democracia. Quem seria oposição a esse atual mandatário que está aí em 2026? No momento, ainda não tem nome. Pode ser que apareça, mas não tem nome. Seria quase um W.O. ou poderiam, por aclamação lá no TSE, continuar o mandato do Lula; afinal de contas, ele é um grande democrata, um cara que teve na cadeia por tanto tempo condenado por nove juízes e tirado da cadeia para botá-lo na presidência”, disse, sarcasticamente.









Leia mais: Bolsonaro sobre inelegibilidade: 'Facada nas costas' Na sequência, Bolsonaro declarou que o TSE já trabalha contra ele desde as últimas eleições. O ex-presidente citou decisões do tribunal que o proibiram de usar materiais com informações falsas e uso de espaços públicos como o Palácio do Planalto durante a campanha eleitoral para afirmar que está sendo perseguido pela Justiça Eleitoral.





Bolsonaro foi condenado por cinco votos a dois no TSE em julgamento que analisou abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação durante reunião com embaixadores em julho do ano passado. Na ocasião, o então presidente reuniu representantes de diversos países para atacar, sem provas, as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro.





O ex-presidente estava em Belo Horizonte nesta sexta para acompanhar o enterro do ex-ministro da agricultura Alysson Paolinelli. Após o sepultamento, Bolsonaro se reuniu com parlamentares e lideranças políticas em uma churrascaria na Região Oeste da capital.