'É inconstitucional', afirma jurista sobre aumento de vereadores em BH

Artigo 16 da Constituição Federal prevê que alterações podem ser feitas até um ano antes da eleição (foto: Divulgação/TSE)

O jurista Fabricio Souza Duarte, mestre em Direito Público com atuação em Direito Eleitoral e Administrativo, chamou de "inconstitucional" a decisão da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) de manter o aumento do número de vereadores mesmo com o resultado do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgado nesta quarta-feira (28/6).

"Eu entendo que o aumento do número de cadeiras é inconstitucional e a Justiça Eleitoral tende a não considerá-lo. O artigo 16 da Constituição Federal prevê que alterações podem ser feitas até um ano antes da eleição e estas estão previstas para outubro de 2024. Além disto, a Lei Orgânica do município não pode sobrepor a Constituição", explicou Duarte.

O jurista relembrou ainda que desde 2004 o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tomou uma série de decisões para reduzir o aumento do número de vereadores em cidades brasileiras.

A reportagem do Estado de Minas pediu um posicionamento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) sobre o que será feito, mas o orgão disse que "não se manifesta sobre casos concretos".

Vereadores ignoram prévia do Censo

No dia 15 de maio, os parlamentares aprovaram, por unanimidade, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica 7/2023 para aumentar o número de vereadores do município, de 41 para 43.

Como mostrou o Estado de Minas, para que a Câmara pudesse aumentar o número de vereadores para 43, Belo Horizonte precisaria ter entre 2,4 milhões e 3 milhões de habitantes. No entanto, o Censo apontou que Belo Horizonte tem 2.315.560. O resultado é ainda menor que a prévia do Censo, divulgada pelo IBGE em 25 de dezembro, e que estimava a população em 2.392.678 pessoas.