Arthur Maia sobre BC: 'Chance de acabar com a autonomia é zero'

Arthur Maia defende autonomia do Banco Central (foto: EVARISTO SA / AFP) O deputado federal Arthur Maia (União-BA), presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que investiga os atos do 8/1, disse que, com o atual Congresso Nacional, não há chance de acabar com a autonomia do BC. Em seu perfil do Twitter, ele compartilhou neste domingo (25/6) que essa autonomia é um “grande avanço na despolitização da política econômica” que o governo vem tentando derrubar.









Volta e meia vejo membros do governo esperneando contra a autonomia do Banco Central. Afirmo que com o atual Congresso a chance de acabar com a autonomia do BC - que sem dúvida é um grande avanço na despolitização da política econômica - é zero! %uD83D%uDE4F %u2014 Arthur Maia (@DepArthurMaia) June 25, 2023





Integrantes do governo apontam que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, não cumpre uma das funções do órgão, que é o fomento do pleno emprego e o crescimento econômico, ao manter a taxa de juros em 13,75%. Eles defendem a exoneração dele do cargo.