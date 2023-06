Dallagnol na volta ao Brasil: 'Pra tristeza da esquerda histérica, voltei'

440

Dallagnol disse que recebeu R$ 150 mil do que chamou de "agentes de Deus" (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)





Ele teve a candidatura indeferida por unanimidade entre os ministros, com placar de 7 a 0, sob acusação de 'fraudar a lei' da Ficha Limpa

Doação de R$ 150 mil e dívida de R$ 2,8 milhões

Antes de embarcar para os Estados Unidos, na semana passada, Dallagnol disse que recebeu R$ 150 mil - do que chamou de "agentes de Deus" - para pagar a sentença imposta pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no valor de R$ 2,8 milhões por gastos com diárias e passagens na Operação Lava-Jato.

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR), cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), disse que retornou ao Brasil nesse sábado (24/6)."Pra tristeza da esquerda histérica, eu voltei. Na volta ao Brasil, fiquei surpreso: não tinha ninguém da 'esquerda democrática' pra me prender no aeroporto por meu grande crime: prender seus corruptos de estimação", escreveu em sua página no Twitter.