Queiroz faz pix de R$ 10 para ajudar Bolsonaro: 'Combatendo as injustiças'

Bolsonaro acumula rendimentos mensais que ultrapassam R$ 86 mil (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) investigado por suposto esquema de rachadinha, revelou que fez um pix de R$ 10 para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nesse sábado (24/6). "Direita unida combatendo as injustiças", declarou Queiroz em sua página no Twitter.

Desde a última sexta-feira (23/6), políticos aliados usaram as redes sociais com o objetivo de pedir recursos financeiros para Bolsonaro. De acordo com eles, o ex-presidente precisa de ajuda para o pagamento de multas judiciais.

Depois de deixar a Presidência, Bolsonaro passou a acumular rendimentos mensais que ultrapassam R$ 86 mil. O valor inclui salários no Partido Liberal e duas aposentadorias.