Zanin no STF: compare votação no Senado com nomes indicados por Bolsonaro

O primeiro indicado por Bolsonaro ao STF foi Kassio Nunes Marques, nomeado em 2020. O jurista, que teve passagens anteriores como juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Piauí e desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região foi aprovado no plenário do Senado com um placar de 57 a 10. Apesar de ter um voto a menos que Zanin, Marques teve uma margem maior para sua aprovação, com 47 votos de diferença, ante 40 do nome indicado por Lula.