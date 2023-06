Zanin no STF: Senado aprova indicado de Lula à Suprema Corte

BE

440

Zanin passou por sabatina de quase oito horas na CCJ do Senado nesta quarta-feira (foto: EVARISTO SA/ AFP) A indicação do advogado Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF) foi aprovada pelo Senado Federal na noite desta quarta-feira (21/6). A nomeação do jurista foi a plenário por volta das 18h após ter sido previamente aprovada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa. Com o placar de 58 a 18, os senadores decidiram que o nome apontado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está apto a ocupar a Suprema Corte do país.









Na CCJ, Zanin respondeu a questionamentos sobre a relação com o presidente, disse que não julgará casos em que esteve envolvido como advogado e que sua atuação estará unicamente submetida à Constituição Federal. Após a sabatina que durou cerca de oito horas, ele foi aprovado por 21 votos a 5 na comissão.





O advogado foi formalmente indicado por Lula ao cargo no dia 1º de junho e, desde então, iniciou um périplo pelo Senado para conhecer os parlamentares que seriam responsáveis por sua aprovação. Se a possibilidade da falta de isenção do jurista era tida como trunfo da oposição no questionamento à nomeação feita por Lula, o trabalho de bastidores deu resultado e mesmo nomes ligados ao bolsonarismo declaram voto favorável em Zanin





Antes da votação, a previsão da base do governo no Senado era de que Zanin seria aprovado com cerca de 60 dos 81 votos possíveis.





Formado em Direito pela PUC-SP em 1999, Zanin ganhou notoriedade ao representar Lula. A relação com o petista começou em 2013 e está ligada ao envolvimento da família de sua esposa, a também advogada Valeska Zanin Martins, com o petista. Ela é filha de Roberto Teixeira, amigo de longa data do atual presidente.