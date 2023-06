Weintraub: Michelle foi primeira a 'rastejar de quatro' no Congresso

440

O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (PMB-SP) foi às suas redes sociais, após a aprovação do advogado Cristiano Zanin na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado para ocupar vaga no Supremo tribunal federal (STF), afirmar que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi a primeira a adotar a estrategia de se rastejar e falar frases que carecem de sentido lógico.









Na imagem compartilhada, Michelle aparece de joelhos em um culto organizado, em maio de 2022, pela Frente Parlamentar Evangélica no Congresso Nacional.

Na época, a ex-primeira-dama pediu a cura do Brasil e o "avivamento", renovação espiritual no contexto protestante, do Legislativo, Executivo e Judiciário.