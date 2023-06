Senador Viana diz que quadrilha tem usado nome dele para aplicar golpe

O senador Carlos Viana (Podemos-MG) alertou os seus seguidores sobre uma tentativa de golpe que estão fazendo com o seu nome. Viana publicou um vídeo, neste sábado (17/6), informando que golpistas estão fingindo ser do seu gabinete para pedir dinheiro em troca de liberação de cestas básicas e alimentos junto à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

De acordo com o parlamentar , vereadores, prefeitos e ONGs estão sendo as principais vítimas do golpe.