Magno Malta quer reunião com Moraes por informações sobre o 8 de janeiro

senador Magno Malta (PL-ES), vice-presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os atos antidemocráticos do 8 de janeiro, pediu para participar de uma reunião entre o presidente do colegiado, deputado federal Arthur Maia (União-BA), e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, relator do inquérito sobre a depredação dos prédios dos Três Poderes.