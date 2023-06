STF incomoda ao ocupar espaço que seria do Legislativo

440

A entrada do Supremo no campo político para atuar, muitas vezes, por omissão da Câmara e do Senado, cria rusgas com o Parlamento e alimenta críticas de deputados e senadores (foto: Fellipe Sampaio/STF) Desde que assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber evitou incluir na pauta assuntos polêmicos, principalmente os que se confundem com atribuições do Poder Legislativo. No entanto, a magistrada foi atropelada pelos fatos e a agenda política bateu à porta da Corte.

O auge foi no final do ano passado, quando a campanha presidencial foi judicializada várias vezes - sobretudo junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Depois de um período de calmaria, entre novembro de 2022 e março passado, o STF voltou a ser protagonista por ter de analisar temas incômodos ao Congresso.





A boa relação com o Judiciário contrasta com a precária articulação do governo no Congresso, fracassando ao tentar emplacar pautas de viés ideológico, como a criminalização das fake news - que consegue unir bolsonaristas e amplo setor do Centrão.

Dobradinha

Atento à possibilidade de uma dobradinha Palácio do Planalto - Supremo Tribunal Federal está o deputado Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara. Nos bastidores, ele articulou para travar o andamento da medida provisória da reestruturação do governo - que definia a divisão dos ministérios da Esplanada - até os últimos instantes do prazo. Chegou mesmo a dizer que se a MP não fosse aprovada, seria culpa do governo. Coincidência ou não, no mesmo dia o ministro Dias Toffoli liberou para julgamento uma ação contra o parlamentar, que terminou arquivada.





Em outro assunto polêmico, depois de seis sessões de julgamento, o Supremo condenou o ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor a oito anos e 10 meses de prisão, inicialmente em regime fechado, por ter cometido os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Ao encerrar esse julgamento, a Corte precisou enfrentar, em seguida, o marco temporal das terras indígenas - tema coloca, de um lado, quase 1 milhão de ocupantes de comunidades tradicionais, especialistas, ativistas ambientais e historiadores, e, do outro, empresários do agronegócio que defendem o direito de expandir a produção.





A bancada ruralista no Congresso, assim como entidades do setor, afirmam que o marco temporal traria segurança jurídica. Já indígenas e ativistas dizem que seria uma maneira de negar o direito à terra de comunidades historicamente perseguidas ao longo da formação da sociedade brasileira.