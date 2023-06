No dia do Meio Ambiente, Lula volta a falar em exploração da Amazônia

440

Presidente também fez apelo ao agronegócio contra o desmatamento da floresta (foto: TV Brasil/Reprodução) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em discurso do Dia Mundial do Meio Ambiente, no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (5/6), voltou a falar sobre uma exploração sustentável da Amazônia para que os habitantes da região possam ter emprego e alimento. O petista assinou decretos e sancionou leis de proteção ambiental.









Lula destacou a vontade de extrair e pesquisar as riquezas da biodiversidade para dela “tirar sustento do nosso povo”, ressaltando a atuação da indústria de fármacos e cosméticos. "A Amazônia é soberana do Brasil, mas a gente não se furtará de permitir que pesquisadores do mundo inteiro venham nos ajudar a encontrar e desvendar a extraordinária riqueza do ecossistema”, disse.





O presidente também fez um apelo aos produtores do agronegócio, dizendo que não é mais necessário derrubar árvores para plantar soja e milho. “Tem muita terra para ser utilizada”, disse Lula sob fortes aplausos. “Se os madeireiros desse país quiserem derrubar árvores, que plantem”, disse.





Lula recebeu no Planalto a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara e outras lideranças ambientais, como o Cacique Raoni Metuktire que o presenteou com um colar.