Lula é interrompido por Cacique Raoni e recebe um colar de presente

440

Presidente usou o colar recebido de presente por todos o evento (foto: Reprodução/TV Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teve o seu discurso no evento do Dia Mundial do Meio Ambiente, no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira (5/6), interrompido pelo Cacique Raoni Metuktire, que entregou um colar de presente ao petista.









No início do discurso, o presidente se dirigiu ao governador do Pará, Helder Barbalho (MDB) e afirmou que a COP 30, em Belém do Pará, em 2025 será a maior da história. A conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU) é o maior evento do planeta sobre o tema das mudanças climáticas e cuidados com o meio ambiente.

“Quem tomou a decisão de apoiar o Brasil para receber a COP foi alguém muito inteligente. Em qualquer evento climático que você participa, a coisa mais falada é a Amazônia, seja em Paris, nos Emirados Árabes, em Berlim, em qualquer lugar. Nada mais justo do que fazer uma COP na Amazônia para descobrirem o que é a Amazônia de verdade”, disse.