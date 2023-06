Programa para carro popular é repaginado para focar em transporte coletivo

440

O programa de incentivo a carros populares foi repaginado e agora foca o transporte coletivo e de carga, priorizando ônibus e caminhões, disse o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), nesta segunda-feira (5/6).

Apesar das mudanças, os carros populares ainda serão contemplados, acrescentou o petista. Ele se reúne ainda nesta segunda para apresentar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o redesenho do programa.

Segundo Haddad, o programa federal para reduzir o preço de veículos será formalmente anunciado na tarde desta segunda-feira.

Para bancar os custos do pacote, que poderia chegar perto de R$ 1 bilhão, a Fazenda pretende antecipar a reoneração do diesel —os descontos em tributos sobre o combustível estavam previstos para irem até o fim do ano.

O programa para carros populares foi inicialmente desenhado pelo Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior), comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), para diminuir o preço de carros até R$ 120 mil.

Os maiores descontos seriam concedidos para carros mais baratos, com maior parte da produção nacional e com maior eficiência energética.

Ele foi apresentado por Alckmin na semana retrasada e a Fazenda pediu 15 dias para estudar os impactos fiscais da medida e seu alcance.

Além do programa de incentivo ao setor automotivo, o programa Desenrola também será discutido com Lula. A iniciativa foca em pessoas com dívidas e é uma promessa de campanha do petista.