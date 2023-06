Ministro do Trabalho e Emprego de Lula cumpre agenda em BH e Contagem

440

Ministro ocupa uma das principais pastas no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) (foto: Ricardo Stuckert/PR)





O primeiro compromisso é uma audiência pública na Assembleia Legislativa (ALMG), com o tema "Trabalho, Direitos e Proteção Social". O encontro será comandado pelo deputado Betão (PT), presidente da Comissão do Trabalho, Previdência e Assistência Social.





Por fim, Marinho se encontra com a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), para o lançamento do projeto "Incubadoras de Produção Cooperada", no Centro Público de Economia Popular e Solidária.





O Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, chegou a Minas Gerais nesta segunda-feira (5/6) para cumprir uma série de agendas em Belo Horizonte e Contagem.