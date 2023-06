440

Tony Garcia teria participado do acordo para que Cunha apresentasse o impeachment da presidente Dilma (foto: Reprodução Internet) Em entrevista à TV 247. o emprerário Tony Garcia pediu desculpas à ex-presidente Dilma Rousseff por ter atuado no impeachment, em 2016, junto com Eduardo Cunha e caciques do PSDB. Na época, aliados de Dilma e boa parte da população brasileira classificaram a decisão do Congresso como golpe.





Com a divulgação da entrevista, Zeca Dirceu , líder do PT na Câmara, escreveu em sua conta do Twitter que "Moro precisa ser amplamente investigado, julgado e punido por todos crimes cometidos, só a cassação é pouco". Ainda conforme declarações do empresário Tony Garcia, ele teria sido coagido pelo ex-juiz a mentir em entrevista para a revista Veja



Conforme o empresário, em dezembro de 2015, ele agiu ao lado do amigo Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, para que fosse construído um acordo com lideranças do PSDB, incluindo nomes como



Conforme o empresário, em dezembro de 2015, ele agiu ao lado do amigo Eduardo Cunha, então presidente da Câmara dos Deputados, para que fosse construído um acordo com lideranças do PSDB, incluindo nomes como Aécio Neves e Carlos Sampaio, para que o pedido de impeachment fosse aceito, o que ocorreu no dia 2 de dezembro de 2015. Conforme Tony Garcia, o acordo previa que, duas semanas depois, o PSDB blindaria Cunha na votação do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.

Mas nem tudo saiu como planejado. Garcia revelou que, parte fundamental da trama, o então deputado paranaense Valdir Rossoni, desisitiu por não receber R$ 5 milhões para votar a favor de Cunha no Conselho de Ética. E o processo contra o ex-deputado acabou aberto: "Peço desculpas à ex-presidente Dilma Rousseff", diz Tony Garcia, ao dizer que devia a verdade à sua família.