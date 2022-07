Michel Temer nega golpe em 2016 e diz que Dilma é 'honestíssima'

O ex-presidente Michel Temer (MDB) afirmou ontem (21/7) que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) é "honestíssima" e que seu processo de impeachment foi decorrente de problemas políticos, como a "dificuldade da petista de se relacionar com o Congresso Nacional e com a sociedade".

Ele ainda citou as pedaladas fiscais e classificou a questão como "uma coisa extremamente técnica". O ex-presidente também manteve o posicionamento de que não houve golpe em 2016, e sim o "cumprimento da Constituição Federal".

"Às vezes falam de corrupção, mas é mentira. Ela (Dilma) é honesta. O que eu sei, e pude acompanhar, embora estivesse à margem do governo e embora fosse vice-presidente, não há nada que possa apodá-la de corrupta. Para mim, honestíssima. Houve problemas políticos. Ela teve dificuldade no relacionamento com o Congresso Nacional, teve dificuldade no relacionamento com a sociedade e teve as chamadas 'pedaladas', uma coisa extremamente técnica, decretada pelo Tribunal de Contas da União. Esse conjunto de fatores é que levou multidões às ruas", disse Temer.