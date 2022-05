Temer desmente Bolsonaro e diz que não será candidato da 3ª via

Ex-presidente Michel Temer (MDB) contrariou a mensagem emitida por Bolsonaro que ele seria candidato de 3ª via (foto: Agência Brasil) O ex-presidente Michel Temer (MDB) emitiu uma nota, nesta terça-feira (24/5) em que afirma não ser o candidato da terceira via. A afirmação vem dois dias após o presidente Jair Bolsonaro (PL) divulgar mensagem em grupos com apoiadores em que dizia que ele "será a terceira via, bem como teremos Alexandre de Moraes presidindo o TSE por ocasião das eleições”. Moraes foi indicado por Temer para cadeira no Supremo Tribunal Federal em 2017.

Além de reiterar essa posição, Temer aproveitou o posicionamento para endossar a candidatura da senadora Simone Tebet (MDB-MS) ao Planalto . “São as teses que sempre apoiei, sobre as quais construí minha trajetória política e que compartilho com a candidata do nosso partido, a senadora Simone Tebet, que pode levá-las adiante”, disse.