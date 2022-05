Cúpula do MDB reafirma o nome de Tebet como pré-candidata ao Planalto

Senadora Simone Tebet (MDB) (foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Reunida hoje em Brasília, a executiva do MDB chancelou o nome da senadora Simone Tebet (MS) como pré-candidata à Presidência da República. O presidente da legenda, deputado Baleia Rossi (SP), disse que a senadora tem 90% de aprovação nos diretórios estaduais, com exceção do Ceará, Alagoas e Paraíba.





O dirigente está otimista, apesar de a ala emedebista do Nordeste preferir apoiar a pré-candidatura de Lula ao Palácio do Planalto. “Nenhum partido vai conseguir a unanimidade em torno de uma candidatura”, ponderou Baleia Rossi.





O deputado acredita que as divergências internas em cada partido não serão maiores do que o propósito de uma candidatura consolidade na terceira via. “Tenho convicção de que o PSDB terá ampla maioria por uma só candidatura, para que a gente não divida o centro democrático”, afirmou Rossi.