PGR defende no Supremo que Sergio Moro se torne réu por calunia

440

Sergio Moro diz que sua declaração sobre a conduta do ministro Gilmar Mendes foi uma brincadeira durante festa junina (foto: Eduardo MATYSIAK/AFP)



Brasília - A Procuradoria-Geral da República (PGR) informou ontem ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o senador Sergio Moro (União-PR) não se retratou sobre o vídeo em que aparece sugerindo, sem provas, que o ministro Gilmar Mendes vende habeas corpus na Suprema Corte. A vice-procuradora-geral da República PGR, Lindôra Maria Araújo, afirmou que os fatos são “criminosos e ofensivos à reputação” do decano e defendeu que o ex-juiz da Operação Lava-Jato responda por calúnia.

Em defesa prévia enviada à PGR antes da manifestação de ontem, Moro afirmou que as declarações foram feitas durante uma festa junina realizada em 2022 e não têm relação com seu mandato. Segundo ele, as falas foram feitas quando ele foi abordado por pessoas que participavam da brincadeira conhecida como cadeia, parte tradicional das festividades juninas. A relatora da denúncia é a ministra Cármen Lúcia.

Vice-procuradora Lindôra Araújo diz que Sergio Moro "afirmou livre, consciente e ciente da inveracidade de suas palavras durante evento " (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

Na semana passada, a defesa do ex-juiz pediu que a Polícia Federal investigasse a origem do vídeo vazado. Segundo os seus advogados, a declaração foi “descontextualizada” e “editada” por perfis no Twitter com “inclinação política absolutamente diversa daquela defendida” por Moro. Na representação, a defesa reafirmou que o comentário dele era apenas uma “brincadeira de festa junina”.

Para a PGR, entretanto, os argumentos da defesa não passam de “meras alegações sem provas”. Lindôra Araújo afirmou que há entendimentos na Justiça que a retratação pode evitar punição severa sobre a fala do ex-juiz e que a representação não teve esse teor. “O denunciado não se retratou de forma cabal, total e irrestrita das declarações que imputaram fatos criminosos e ofensivos à reputação de ministro do Supremo Tribunal Federal, erguendo-se em seu desfavor óbice intransponível ao reconhecimento da hipótese de isenção de pena”, escreveu Lindôra.

A vice-PGR apontou também “o tom jocoso e anedótico das afirmações ofensivas à honra de magistrado da cúpula do Poder Judiciário brasileiro é interpretação particular do acusado [Moro] que, a toda evidência, não encontrou ressonância na vítima [Mendes] que, ciente da grave ofensa e do crime praticado em seu desfavor, imediatamente, representou ao Ministério Público Federal”.

“A denúncia proposta expõe que o denunciado afirmou livre, consciente e ciente da inveracidade de suas palavras, durante evento em dia, hora e local não sabidos na presença de diversas pessoas, acusando falsamente o ministro do Supremo Tribunal Federal de comercializar, no exercício da função jurisdicional, decisão judicial concessiva de habeas corpus”, afirmou também a procuradora.

Lindôra Araújo defendeu novamente que Sergio Moro vire réu por calúnia contra Gilmar Mendes. “Nesse contexto, a peça acusatória se mostra hígida e idônea, permite o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado, carece de obstáculos de imunidade penal e possibilita o prosseguimento da persecução penal com o seu recebimento por esse Supremo Tribunal Federal”, escreveu também Lindôra Araújo.





O CASO O vídeo foi gravado em junho de 2022, quando Sergio Moro era candidato ao Senado e participava de festa junina. No comentário viralizado nas redes sociais, ele fala em “comprar um habeas corpus do ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes”. Em abril, Lindôra Araújo apresentou ao STF parecer apontando que Moro teria cometido o crime de calúnia contra o ministro ao sugerir que o magistrado pratica corrupção passiva. Ela também recomendou que o parlamentar seja condenado e perca o mandato, caso a pena aplicada seja superior a quatro anos de prisão.

Procurada pela reportagem, a assessoria de Sergio Moro afirmou que ele não vai se manifestar sobre o assunto.