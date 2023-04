Políticos sondam Alckmin sobre impeachment de Lula

Alckmin contou a Lula sobre o ocorrido. 'Eu confio em você', teria dito o presidente a seu vice (foto: Ricardo Stuckert/PR)

Políticos ligados ao PSDB e que integram o bloco de oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Congresso Nacional consultaram, de acordo com a coluna “Último Segundo”, do Portal “IG”, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) sobre um pedido de impeachment do chefe do Executivo. De acordo com o texto, os ex-colegas de Alckmin queriam saber se ele “toparia assumir o país em caso de afastamento de Lula”.