Sérgio Moro: 'O PT não me intimidará, nunca conseguiu'

TRE do Paraná acatou decisão de coligação do PT e cumpriu um mandato de busca e apreensão de materiais eleitorais na casa de Sérgio Moro (foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) O ex-juiz e candidato ao Senado pelo Paraná, Sérgio Moro (União Brasil), se pronunciou via redes sociais após o mandado de busca e apreensão da Justiça Eleitoral em sua casa. A operação, determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, cumpriu com o objetivo de apreender materiais de campanha irregulares. O pedido ao TRE veio da coligação formada por PT, PCdoB e PV.





Os partidos alegaram que os materiais violam a legislação eleitoral, porque o tamanho da fonte do nome de Moro é desproporcional ao tamanho da fonte dos nomes dos candidatos a suplentes.





No Twitter, o ex-juiz criticou a ação da coligação de partidos e atacou o candidato à presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Moro afirmou que o petista é “responsável por um esquema de corrupção de bilhões de reais na Petrobras” e, mesmo assim, pode ser candidato “sem ser incomodado”. O postulante ao Senado concluiu dizendo que o PT não o intimidará.

O responsável por um esquema de corrupção de bilhões de reais na Petrobras pode ser candidato sem ser incomodado. Agora muito cuidado com os perigosos santinhos e o tamanho da letra dos nomes dos suplentes do seu adversário. O PT não me intimidará, nunca conseguiu. %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) September 4, 2022





Segundo a defesa do ex-juiz, os mandados foram cumpridos na casa de Moro porque esse é o endereço registrado na candidatura como o seu comitê eleitoral.

Sergio Moro chama operação feita em sua casa de 'abusiva' e critica o PT Em nota, os advogados do candidato negaram as irregularidades e disseram que vão pedir uma reconsideração da decisão tomada pelo TRE do estado.





“A busca e apreensão se refere tão somente à, supostamente, os nomes dos suplentes não terem o tamanho de 30% do nome do titular. Todavia, isso não corresponde com a verdade. Os nomes estão de acordo com as regras exigidas, sendo assim, a equipe jurídica pedirá a reconsideração da decisão.”