Bolsonaro admite vontade de concorrer ao Senado em 2026

Caso que pode barrar Bolsonaro nas próximas eleições já pode ser julgado no TSE (foto: Alan Santos/PR - 7/10/2021) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nesta quinta-feira (1/6), abriu o jogo sobre a possibilidade de ficar inelegível e afirmou que não gostaria que as “portas fossem fechadas na política”, admitindo a possibilidade de concorrer ao Senado ou voltar à disputa da Presidência da República em 2026.









Bolsonaro também lembrou que está aposentado da Câmara dos Deputados e que recebe um salário do Partido Liberal (PL), onde ele é presidente honorário da legenda. "Mas gostaria, se pudesse, colaborar no futuro com um mandato de senador ou como futuro candidato à Presidência da República, eu gostaria”, afirmou.





Ainda na quinta-feira o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Benedito Gonçalves, relator do caso mais avançado que pode levar Bolsonaro a inelegibilidade, liberou a ação para ser julgada no plenário da corte. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ainda precisa agendar a sessão, o que não vai ocorrer na próxima semana porque a pauta do tribunal já foi definida.





O que pode levar Bolsonaro à inelegibilidade?





O ex-presidente é acusado pelos ataques que fez ao processo eleitoral e às urnas eletrônicas durante uma reunião com embaixadores, no dia 18 de julho de 2022. A prática pode ser considerada abuso de poder político no âmbito da lei eleitoral, ou seja, quando ocorre situações em que o acusado se vale de sua posição e se utiliza de bens públicos para agir de modo a influenciar o eleitor.





O encontro foi transmitido em rede nacional pela TV e Internet, nos canais oficiais do governo.





No dia 12 de abril o Ministério Público Eleitoral (MPE) se manifestou favorável à inelegibilidade de Bolsonaro . O vice-procurador-geral Eleitoral, Paulo Gustavo Gonet Branco, concorda com a procedência da ação. A manifestação do MPE foi a última fase da ação da investigação judicial eleitoral, antes de poder ser elaborado o voto do relator.





Caso o tribunal forme maioria para condenar Bolsonaro, o ex-presidente vai ficar inelegível por oito anos. A corte tem sete ministros, sendo que três são escolhidos entre os juízes que integram o STF, dois que atuam no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e outros dois escolhidos pelo presidente a partir da lista encaminhada pela suprema corte.