Heleno diz que troca de mensagens entre Cid e Barros era apenas 'bravata'

Ao responder perguntas do deputado Hermeto, relator da CPI, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Augusto Heleno, afirmou que os áudios divulgados entre ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolosnaro, Mauro Cid, e o major Ailton Barros, no quais discutem um golpe de Estado eram apenas uma conversa que não iria para frente, uma “bravata”.