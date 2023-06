Ex-assessor de Lira é alvo de operação da PF contra acusados de fraude

A operação da corporação investiga desvios em contratos para a compra de kits de robótica com dinheiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O caso teve origem a partir de uma reportagem dapublicada em abril do ano passado sobre as aquisições em municípios de Alagoas, todas assinadas com uma mesma empresa pertencente a aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).