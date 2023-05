Dallagnol diz que Gleisi se incomoda com ele, mas não com aplausos a Maduro

440

Deltan Dallagnol (Podemos-PR) e Gleisi Hoffmann (PT-PR) trocaram farpas nas redes sociais (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados e Billy Boss/Câmara dos Deputados) A cassação da candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) continua gerando embates entre ele e parlamentares governistas. Nesta quarta-feira (31/5), o ex-procurador da Operação Lava Jato respondeu uma mensagem da também deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR).





Gleisi não gosta de democracia e nem de oposição e essa fala prova bem isso. O que a incomoda é ver um parlamentar democraticamente eleito pelos corredores do Congresso Nacional, mas não a incomoda ver um ditador sanguinário como Maduro sendo aplaudido no Palácio do Planalto.... https://t.co/jHE7lBlcL9 %u2014 Deltan Dallagnol (@deltanmd) May 31, 2023 A petista havia afirmado que a Câmara dos Deputados não deveria permitir que, após ser cassado por decisão unânime pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia 16 de maio, Dallagnol siga participando de sessões na Casa e votando.









O ex-procurador alegou também que a presidente nacional do PT quer a interrupção da atividade parlamentar dele para se tornar a deputada mais votada no Paraná. Para isso, Dallagnol disse que a decisão do TSE está "jogando seus 345 mil votos no lixo".

Deltan Dallagnol é acusado de pedir exoneração do Ministério Público Federal (MPF) para evitar processos internos que poderiam levar à sua demissão, o que o tornaria inelegível pela Lei da Ficha Limpa. O TSE entendeu que o pedido de exoneração foi uma forma de burlar a legislação.





O parlamentar paranaense vem afirmando que o processo de cassação é uma vingança motivada por sua atuação à frente da Operação Lava Jato.