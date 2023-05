Moro compartilha vídeo de recepção de Deltan: 'Injustiça muito grande'

440

Dallagnol foi recebido por apoiadores em Curitiba (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press e Reprodução/Redes Sociais) O senador Sergio Moro (União-PR) compartilhou o vídeo de recepção do ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) ao chegar em Curitiba. Ao compartilhar o momento, Moro disse que respeita as instituições - em referência ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) -, mas alega que a cassação do mandato de Dallagnol é uma "injustiça muito grande".

Respeitamos, é claro as instituições, mas é uma injustiça muito grande a cassação do mandato de @deltanmdpic.twitter.com/UraqeMUNA3 %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) May 20, 2023





Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, Dallagnol afirmou que conversou com o senador Sergio Moro e que ele se colocou "à disposição para ajudar".

Moro x Dallagnol





Dallagnol e Moro são amigos de longa data. Eles atuaram juntos no âmbito da Operação Lava-Jato. O senador como juiz federal e o deputado federal como procurador, sendo coordenador da operação.





, sobre procedimentos e decisões em processos, incluindo os que levaram à condenação do presidente Lula (PT). Em 2019, o site The Intercept Brasil divulgou uma série de mensagens trocadas, por meio do aplicativo Telegram, entre eles , sobre procedimentos e decisões em processos, incluindo os que levaram à condenação do presidente Lula (PT).

Eles chegaram a ser acusados de parcialidade e algumas condenações foram anuladas.





Recentemente, Moro e Dallagnol foram acusados de tentativa de extorsão pelo advogado Rodrigo Tacla Duran durante a Operação Lava-Jato. Duran disse que foi "alvo" da operação por não ter aceitado ser "extorquido".

De acordo com as denúncias do advogado, advogados ligados à Lava-Jato pediram a ele US$ 5 milhões para que não fosse preso no pela operação. O STF vai apurar o caso.