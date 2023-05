Lula pode ver 17 ministérios 'sumirem' caso MP caduque; veja quais

440

A medida provisória que reestruturou a Esplanada dos Ministérios caduca nesta quinta-feira (1º/6) (foto: Tânia Rego/Agência Brasil)

A medida provisória que reestruturou a Esplanada dos Ministérios caduca na próxima quinta-feira (1º/6) e, caso não seja votada na Câmara e no Senado, 17 ministérios do governo Lula vão desaparecer. Durante a semana, o governo já havia sofrido um revés após um acordo entre o Planalto e o Centrão que esvaziou competências dos ministérios do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas.

Lula e integrantes do governo no Congresso minimizaram o impacto dessas medidas, uma vez que essas atribuições permaneceram com o Executivo, apenas foram repassados às pastas da Justiça e da Gestão e Inovação. Mas caso a MP nº 1154/23 caduque, aí, sim, o governo sofrerá sua primeira grande crise.

A canetada de Lula para reestruturar os ministérios definiu um número de 31 ministérios e outros seis órgãos com status de ministério. Se essa MP não for votada, o governo voltará a ter 23 ministros, quantidade prevista no governo Jair Bolsonaro.

Quem pode ficar fora: