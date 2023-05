ALMG fica em 3º no ranking de assembleias da Transparência Internacional

440

Em uma escala de 0 a 100 pontos, a ALMG registrou 69,8 (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)





Em uma escala de 0 a 100 pontos, apenas quatro estados receberam o índice “bom": Distrito Federal (75), Espírito Santo (71), Minas Gerais (69,8) e Ceará (60). Nenhuma Casa obteve “ótimo”. Por outro lado, doze foram classificadas como “regular”, oito como “ruim” e três como “péssimo”.









“De modo geral, estados pequenos conseguiram melhores resultados que estados grandes e mais ricos. Isso demonstra que, mais do que recursos financeiros, é necessário vontade política para implementar medidas que vão aproximar os cidadãos dos seus deputados. As mesas diretoras das assembleias que assumiram no início deste ano nas novas legislaturas estaduais possuem uma grande oportunidade de promover avanços em seus mandatos”, declarou Renato Morgado, gerente de programas da Transparência Internacional.

Divulgação de salários

Apesar de ocupar a terceira colocação no ranking geral, a ALMG não é uma das quatro Casas Legislativas que publicam as bases de dados completas e nominais, com periodicidade mensal, sobre o salário de servidores efetivos e comissionados. Os resultados mostram que apenas Ceará, Espírito Santo, Goiás e Rio Grande do Sul adotam esta transparência.

Segundo o ITGP, a "rachadinha" - prática ilegal de reaver parte do salário dos funcionários de gabinetes parlamentares para uso pessoal ou político do deputado – poderia ser inibida com a promoção da transparência sobre o salário dos servidores das Assembleias Legislativas.

"Rachadinha é crime de peculato, ou seja, desvio de recursos públicos. Além de prejudicar a atuação parlamentar, porque muitas vezes os funcionários são fantasmas ou colocados em situação de coerção, esse tipo de prática prejudica a legitimidade dos parlamentos e enfraquece a democracia. Mais transparência é essencial para prevenir e detectar precocemente ‘rachadinhas’ no futuro”, explicou Guilherme France, gerente de pesquisa da Transparência Internacional – Brasil.

Confira o ranking

Distrito Federal (75): Bom Espírito Santo (71): Bom Minas Gerais (69,8): Bom Ceará (60,8): Bom



Goiás (59,3): Regular Mato Grosso (58,2): Regular Rio Grande do Sul (49,1): Regular Paraná (47,5): Regular São Paulo (46,8): Regular Bahia (46): Regular Pernambuco (45,2): Regular Rondônia (44,9): Regular Santa Catarina (44,4): Regular Maranhão (43,5): Regular Pará (41,4): Regular Roraima (41,3): Regular



Rio Grande do Norte (38,2): Ruim Mato Grosso do Sul (36): Ruim Paraíba (35,9): Ruim Alagoas (33,3): Ruim Sergipe (32): Ruim Amazonas (27): Ruim Tocantins (26): Ruim Rio de Janeiro (24,4): Ruim



Piauí (19): Péssimo Amapá (18): Péssimo Acre (14,4): Péssimo

