Pesquisa: para 25,8%, Tarcísio será o sucessor de Bolsonaro

Tarcísio é avaliado como um nome forte para liderar a direita nas eleições presidenciais de 2026 (foto: MIGUEL SCHINCARIOL/AFP) Nova pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta quinta-feira (25/5), aponta o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), como o principal sucessor de Jair Bolsonaro (PL) para liderar a direita brasileira, caso o ex-presidente se torne inelegível.





Conforme o levantamento, 25,8% dos brasileiros acreditam que Tarcísio será o sucesso político de Bolsonaro. Na sequência aparece a ex-primeira Michelle Bolsonaro, com 14,3%, seguida do governador Romeu Zema (Novo), na terceira posição, com 9,3%.









O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho 01 do ex-presidente, aparece na quarta posição com 8,2%. O governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), aparece em seguida, com 6,8%.





Ainda conforme o levantamento, 13,3% dos brasileiros acreditam que ninguém irá suceder o ex-presidente Jair Bolsonaro. Outros 22,3% dos entrevistados não souberam responder ou não opinaram.

Pesquisa





A pesquisa entrevistou 2.023 eleitores, entre os dias 16 a 21 de maio, em todo o Brasil. A margem é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.