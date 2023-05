Câmara: proposta aumenta a pena de injúria racial em competições esportivas

440

Líder da bancada do Podemos, deputado federal Fabio Macedo (MA) (foto: Divulgação/Agência Assembleia) O líder da bancada do Podemos, deputado federal Fabio Macedo (MA), protocolou nessa terça-feira (23/5), o Projeto de Lei (2739/23) que aumenta a pena para atos racistas em competições esportivas, espetáculos, festas e cerimônias religiosas. A proposta ocorre em meio a polêmica dos ataques racistas sofridos pelo jogador brasileiro Vinícius Júnior na Espanha no último domingo, em um jogo do Real Madrid contra o Valencia.









Atualmente, a pena para injúria racial é de reclusão de três a cinco anos e multa. Pelo texto, seria aumentado para de três a sete anos de detenção. A proposta também estabelece que a punição será dobrada se o crime for cometido por duas ou mais pessoas, além da proibição de frequentar locais públicos por até três anos.





Fala racista de senador

O senador Magno Malta (PL-SE) foi denunciado ao Conselho de Ética do Senado nessa terça-feira (23/5), por uma fala preconceituosa ao falar sobre a repercussão do episódio de racismo sofrido por Vinícius Júnior na Espanha. A notícia-crime foi apresentada pelo Psol. Durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), Magno Malta disse que estão "revitimizando" o jogador e comparou a situação a de um macaco.









Ele disse que, no lugar do atleta, entraria em campo "com uma leitoinha branca nos braços" e beijaria o animal para provar que não tem nada contra os brancos. Em seguida, afirmou que Vinícius Júnior está sendo "revitimizado". "Ficam revitimizando o Vinícius, ao invés de colocar o menino lá em cima. Ele já fez o desabafo dele", disse.