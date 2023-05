Dallagnol e Nikolas em live: 'Tentativa de calar nossa voz'

440

Nikolas Ferreira (PL-MG) e Deltan Dallagnol (Podemos-PR) fazem live para reclamar sobre as punições judiciais que eles sofreram (foto: Reprodução/Instagram) Os deputados Deltan Dallagnol (Podemos-PR) e Nikolas Ferreira (PL-MG) realizaram uma live no Instagram nesta segunda-feira (22/5), em que afirmaram que a cassação do paranaense e a suspensão das redes sociais do bolsonarista são uma tentativa de censura.





"A gente vê essa tentativa de calar nossa voz", afirmou o ex-procurador da Operação Lava-Jato.









No Dia Internacional da Mulher, o mineiro usou uma peruca e afirmou que naquele momento se sentia mulher e que "mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres".

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu, por unanimidade, na última terça-feira (16/5), por indeferir o registro de candidatura de Dallagnol ao cargo de deputado federal.





A argumentação para o voto favorável à cassação de Dallagnol foi que ele teria se exonerado do cargo de procurador em novembro de 2021, com a intenção de evitar que os processos que o Conselho Nacional do Ministério Público tinha contra ele se tornassem administrativos.





Deltan disse que vai recorrer da decisão do STF e que, apesar de achar improvável de reverter, tem esperança, caso um "juiz isento" julgue o caso.