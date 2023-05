Corregedoria não consegue notificar Dallagnol sobre sua cassação

A Corregedoria da Câmara dos Deputados vai fazer, nesta segunda-feira (22/5), a terceira, e última, tentativa de notificar o deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR) sobre o processo de cassação do seu mandato. Somente após a notificação, os prazos do processo começam a correr.

Segundo o Blog da Andréia Sadi, no G1, funcionários da corregedoria estiveram no gabinete do parlamentar na sexta-feira (19/5), mas Dallagnol não foi encontrado para assinar o documento. O parlamentar supostamente queria marcar data e hora da notificação, para chamar apoiadores e "fazer palanque" do ato.