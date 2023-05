Zema compara juros a termômetro e diz que governo Lula está com febre

440

Zema concorda com Banco Central e culpa governo pela alta na taxa de juros (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) O governador Romeu Zema (Novo-MG) comparou a taxa de juros a um termômetro e disse que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está "com febre". Zema usou a analogia para defender o Banco Central (CB) e o presidente Roberto Campos Neto.









Recentemente, Campos Neto disse que a culpa pelos juros altos no Brasil é do governo federal. Para ele, os juros - hoje em 13,75% ao ano - estão altos porque o governo compete com quem precisa de crédito pelo dinheiro que tem disponível.









A alta da Selic é um dos pontos mais criticados pelo governo federal desde que assumiu em janeiro deste ano.