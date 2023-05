Zema: Tinha melhor interlocução com governo Bolsonaro do que com Lula

440

Governador disse que tem dificuldades para marcar encontros com a gestão do presidente Lula (foto: Leandro Couri/EM/D.A.Press) O governador Romeu Zema (Novo-MG) afirmou, nessa quarta-feira (17/5), que a articulação com o governo federal era mais fácil durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com o governo mineiro, ele está tendo dificuldades para marcar alguns encontros com a gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), mas espera que a situação se resolva em breve.









Durante o segundo turno das eleições de 2022, Zema declarou apoio a Jair Bolsonaro. O governador sempre demonstrou ter maior alinhamento com os posicionamentos do ex-presidente. Além disso, desde o início do mandato de Lula, Zema tem feito diversas críticas a gestão petista.

Ainda segundo Zema, ele espera que a relação com a administração de Lula melhore em breve e ressalta a necessidade de pautar o acordo do Rompimento de barragem em Mariana

"Afinal, todos nós somos brasileiros, os mineiros idem, e merecemos consideração. Temos uma pauta gigantesca com o governo federal, que é o acordo de Mariana, que hoje só depende do governo federal para sair. Será a maior punição a uma empresa que poluiu e destruiu o meio ambiente da história do Brasil, e talvez até do mundo. Então, nós mineiros estamos ansiosos aguardando por esse desfecho, que só depende do governo federal", declarou.