'BC não é malvado. A culpa é do governo, que deve muito', diz Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, culpa o governo pelos juros altos







O presidente do



O presidente do Banco Central falou diretamente com o empresariado. Segundo Campos Neto, se o empresário, está tentando pegar um dinheiro e está caro "a culpa é do governo, que deve muito". (...) "O grande culpado pelos juros estarem altos é que tem alguém competindo pelos mesmos recursos e pagando mais".

Selic alta

Campos Neto explicou que o risco de longo prazo é o responsável por manter a Selic alta: " Hoje, acrescentou, a taxa real de juros no Brasil é de mais de 6% — a maior do mundo, segundo ranking. Quando a gente pensa que o governo faz uma emissão longa e paga uma taxa de juro real acima de 6%, isso não tem a ver com o Banco Central. Isso é uma percepção de longo prazo e existe um risco que justifique que a taxa de juro real seja 6%".

O presidente do BC elogiuo o arcabouço fiscal e disse que mantém contato com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad: "A convivência (com Haddad) é boa. Percebo que ele está fazendo um esforço grande no fiscal. Tivemos algumas conversas no começo e eu disse: 'Olha, sem a ajuda do fiscal, é muito difícil. Não tem como reinventar a roda'. (...) Temos um relacionamento bom. A gente conversa com alguma frequência".

O cenário

As falas de Campos Neto vêm em meio à pressão do governo para que os juros baixem. O BC, por sua vez, tem defendido que as projeções apontam para uma inflação alta, o que justificaria o atual patamar da Selic. Mercado aposta em queda no 2º semestre.